رسائل خاصة جداً من عائلة "عروس بيروت" للجمهور في نهاية تصوير الموسم الثاني..فيديو

أسرة مسلسل "عروس بيروت 2" احتفلوا بنهاية تصوير المسلسل اليوم، بتوجيه رسائل خاصة للجمهور من موقع التصوير، وطالبوا الجمهور بانتظار مفاجآت الحلقات المقبلة.

أسرة مسلسل "عروس بيروت 2" يحتفلون بنهاية التصوير

ونشر الفنان ظافر العابدين، بطل مسلسل "عروس بيروت"، فيديو من كواليس آخر أيام تصوير الموسم الثاني، على حسابه بانستقرام، وظهر بجانبه عدد من نجوم المسلسل وعلى رأسهم الفنانة كارمن بصيبص، واحتفلوا جميعاً بنهاية تصوير العمل، والنجاح الذي حققه الموسم الثاني، وشوقوا الجمهور للأحداث المقبلة من العمل.

رسائل خاصة من نجوم مسلسل "عروس بيروت 2"

وعلق الفنان ظافر العابدين على الفيديو وقال:" كلمة من عائلة عروس بيروت"، وانتقل بالكاميرا إلى الفنانة كارمن بصيبص والتي قالت في رسالتها للجمهور:"إن شاء الله تكونوا حبيتوا الجزء الثاني من عروس بيروت.."، وطلب فريق عمل المسلسل من الجمهور المشاهدة لنهاية العمل وانتظار المفاجآت، وأشاروا إلى إن كل ذلك التعب من أجل الجمهور، قبل أن يختتم ظافر العابدين الفيديو قائلاً:"قبلة كبيرة جداً للكل".

ظافر العابدين يشوق الجمهور لمفاجآت "عروس بيروت 2"

وشوق الفنان ظافر العابدين الجمهور لأحداث مسلسل "عروس بيروت 2" خلال مقابلة له مع برنامج "ام بي سي تريندينغ"، وقال إن شخصيته "فارس" سيعاني من صراع فكري ونفسي في الفترة المقبلة، بين علاقته بـ"ثريا" ووالدته من ناحية، وستشهد علاقته بهما عدة تقلبات، وفاجأ الجمهور بكشفه عن حدوث تقلبات في علاقته الرومانسية مع ثريا وإنه سيحدث مشكلات بينهم مختلفة عن ما حدث في الجزء الأول.

وقال ظافر العابدين إن هناك تطورات أيضاً داخل عائلة "الضاهر" في المسلسل، وإن الإحداث ستشهد محاولة "فارس" في احتواء شقيقه "خليل"، وذلك بسبب غيرة الأخير منه، وسيسعى فارس في احتواء العائلة بعد وفاة الأب، وذلك بصفته الأخ الكبير لهم، ويذكر أن مسلسل "عروس بيروت 2" يعرض حالياً على تطبيق "شاهد" و قناة mbc4، وهو من سيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمره كاباكوساك، وبطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وعلاء علاء الدين وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي وفادي إبراهيم وغيرهم.