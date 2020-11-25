أول ظهور لـ محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد تعافيه من فيروس كورونا..بالصور

محمد صلاح عاد أخيراً إلى تدريبات ناديه ليفربول لأول مرة بعد فترة إصابته بفيروس كورونا في القاهرة، ونشر نادي ليفربول عدة صور للنجم المصري في أول ظهور له بعد تعافيه.

محمد صلاح يعود للتدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا

واحتفل نادي ليفربول والجمهور بعودة محمد صلاح أخيراً إلى التدريبات الجماعية للنادي اليوم، ونشر حساب نادي ليفربول على انستقرام الصور الأولى لمحمد صلاح بعد إعلان تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد فترة من تواجده في العزل الصحي وتدريباته المنفردة، وبعد يوم من إعلان سلبية المسحة الأخيرة لكورونا.

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد تعافيه من كورونا

وطمأن يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، الجمهور على حالة محمد صلاح البدنية بعد فترة إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه بحالة جيدة ويتدرب بقوة مع الفريق ولم يتأثر بدنياً بفترة إصابته بفيروس كورونا، وأصبح جاهزاً للعودة والمشاركة من جديد مع الفريق، ولكنه لم يؤكد مشاركته في مباراة الفريق اليوم أمام نادي أتلانتا الإيطالي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وغاب محمد صلاح عن التدريبات والمشاركة في المباريات مع فريقه ليفربول في الفترة الأخيرة، وآخرها مباراة الفريق أمام نادي ليستر سيتي في الدور الإنجليزي، وذلك بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا، منذ ما يقارب أسبوعين، وأنتقل صلاح من القاهرة إلى ليفربول رغم إصابته، واستمر في العزل لأيام قبل أن تأتي نتيجة المسحة الأخيرة سلبية.

زوجة محمد صلاح تثير القلق بسبب كورونا

ونشر محمد صلاح صوراً أيضاً بعد عودته إلى المباريات، ولكنه لم يعلق على حالة زوجته الصحية، والتي أصيبت أيضاً بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وتساءل البعض عن حالتها الصحية في الفترة الحالية، وذلك بعد انتقال العدوى إليها، أثناء تواجدها مع محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه هذا الشهر في القاهرة، وكان من المفترض أن يتواجد صلاح في مباريات المنتخب المصري ولكنه غاب أيضاً بسبب إصابته بفيروس كورونا، ووجه مؤخراً رسالة للجمهور من العزل الصحي ووعدهم بالعودة قريباً أقوى من الإصابة وذلك بعدما أقلق الجميع على حالته الصحية والنفسية.