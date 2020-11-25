ذكرى ميلاد عماد حمدي.. كواليس أشهر صفعة تلقاها منه العندليب

تحل اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عماد حمدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1909، ورحل عن عالمنا في 28 يناير من عام 1984، عن عمر يناهز 75 عامًا.

الإذاعة المصرية، نشرت، من خلال قناتها على اليوتيوب، تسجيلاً نادراً للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، كشف فيه أهم كواليس فيلمه الأشهر "الخطايا"، بمشاركة الفنانين عماد حمدي وحسن يوسف ومديحة يسري، وقام بإخراجه حسن الإمام عام 1962. وقال "حليم": "أثناء تصوير الفيلم حرصت أن يكون (القلم) الذي يضربني به الفنان عماد حمدي حقيقيًا حتي يشعر الجمهور بالمصداقية"، مُضيفًا: "بدأ عماد حمدي يمثل ضربي للقلم بشكل هادئ بحيث يكون خفيفًا لا أتألم منه؛ فقلت له كده مش هينفع، فقال لي يعني أضربك إزاي وأنت منتج الفيلم، ولكني أصريت أن يكون القلم حقيقيًا عنيفًا كما يتطلبه المشهد". وتابع "العندليب": اقتنع أخيرًا عماد حمدي بوجهة نظري وبالفعل ضربني (قلمًا) حقيقيًا عنيفًا جدًا لدرجة أني شعرت بعدها أن ضرسي اتخلع واستمرينا جميعًا في تجسيد المشهد وأنا أحبس الدم في فمي وبعد الانتهاء من المشهد وقال المخرج stop؛ أحضروا لي الماء والثلج ولم يتوقف النزيف إلا بعد أن أعطوا لي حقنة لهذا الغرض". وفي هذا الصدد، أكد الإعلامى مفيد فوزى، أثناء حضوره إزاحة الستار عن تمثال الفنان عبد الحليم حافظ، بدار الأوبرا المصرية، أن "الخطايا" أفضل أفلام "العندليب" الذي ضربه فيها عماد حمدى 36 مرة وفى المرة 37 قال "حمدى" إن صدرى قد آلمنى فتم وقف تصوير المشهد.

ولد عماد حمدي في محافظة سوهاج في مثل هذا اليوم من عام 1909 حيث كان والده يعمل موظفا هناك بدأ حياته المهنية موظفا "باشكاتب" في مستشفي أبو الريش إلي أن التقي بأحد أصدقائه يعمل بالمجال الفني فساعده في ايجاد وظيفة مناسبة له استديو مصر وبالفعل اسند اليه وظيفة رئيس حسابات بالاستديو والذي أهّلته تلك الوظيفة لأن يصبح قريبا من صناع الفن المصري حتي تدرج في تعاملاته مع كبار النجوم حتي أصبح بعد فترة قصيرة من أهم فناني الزمن الجميل ليصبح نجما كبيرا ليتربع علي عرش كلاسيكيات الزمن الجميل ولمع في أدوار الأب.

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