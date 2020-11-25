فن ومشاهير

بكاء دوا ليبا لحظة فوزها بـ 6 جوائز جرامي

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة العالمية دوا ليبا عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو تظهر من خلاله وهي في حالة بكاء شديد من فرحتها بترشحها لستة جوائز  Grammy 2021، وهو ما يعد إنجاز كبير لها في تاريخها.

دوا ليبا هي مغنّية ومؤلّفة أغاني إنجلزية من أصولٍ ألبانية. عملت لفترة قصيرةٍ كعارضةِ أزياء، ثمّ وقّعت عقدًا مع مجموعة وارنر ميوزيك في 2015.

وأصدرت ألبومها الأوّل في 2017، بالإضافة إلى تسع إصدارات منفردة بما فيها "Be the one" و"IDGAF"، و"New Rules" الأولى على المملكة المتحدة. في 2018، حقّقت ليبا جائزة بريت لأفضل مغنيّة منفردة وأفضل مغنٍ جديد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا