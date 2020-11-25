تغيرت ملامحها.. مي نور الشريف تفاجئ متابعيها بعد خسارة وزنها

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

وظهرت مي نور الشريف، في الصور، بجسم رشيق بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من وزنها، بالإضافة إلى تغير كبير في ملامحها بعدما أصبح وجهها نحيفًا بعد ما خضعت لرجيم قاسٍ.

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما يحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة، بحضور عائلي.

وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، الذي يوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر، ويقوم خميس -زوج ابنتها سارة- بتقطيع التورتة معها، والتف الحضور لالتقاط الصور عقب انتهاء عيد الميلاد.

وعلقت مي نور الشريف، على صور عيد ميلاد والدتها، قائلة: «كل سنة و خميس أخويا و أمي حبيبتي طيبين يا رب سنة سعيدة بالصحة و النجاح و منورين حياتنا».

من جهة أخرى، نشرت الإعلامي بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، في حفل عيد ميلاد الأخيرة، الذي يُوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر.

وعلّقت بوسي شلبي، على صورتها مع بوسي، لتهنئها بعيد ميلادها قائلة: «كل سنه وبوسبوس حبيبتي طيبه»، لتنهال عليها التعليقات المهنئة لـ بوسي، من معجبيها ومحبيها.