تغيرت ملامحها.. مي نور الشريف تفاجئ متابعيها بعد خسارة وزنها

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما يحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة، بحضور عائلي.
وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، الذي يوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر، ويقوم خميس -زوج ابنتها سارة- بتقطيع التورتة معها، والتف الحضور لالتقاط الصور عقب انتهاء عيد الميلاد.
وعلقت مي نور الشريف، على صور عيد ميلاد والدتها، قائلة: «كل سنة و خميس أخويا و أمي حبيبتي طيبين يا رب سنة سعيدة بالصحة و النجاح و منورين حياتنا».
من جهة أخرى، نشرت الإعلامي بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، في حفل عيد ميلاد الأخيرة، الذي يُوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر.
وعلّقت بوسي شلبي، على صورتها مع بوسي، لتهنئها بعيد ميلادها قائلة: «كل سنه وبوسبوس حبيبتي طيبه»، لتنهال عليها التعليقات المهنئة لـ بوسي، من معجبيها ومحبيها.
صورة الفنانة بوسي، الأخيرة في حفل عيد ميلادها، هي إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها، إذ لم تعد معتادة الظهور للجمهور لاسيما في الفترة الأخيرة، التي لم تشارك فيها بأعمال فنية أو بالظهور عبر الفضائيات أو السوشيال ميديا.
يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة الشابة شيماء عباس، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، بعد غياب طويل للأخيرة عن الظهور، وذلك ضمن عرض «سينما مصر» للمخرج خالد جلال.
وعلقت الفنانة الشابة، على صورتها مع بوسي، قائلة: «صاحبة أرق وجه وتعبير وإحساس فى السينما المصرية .. العصفورة النجمة #بوسي .. نورتينا».
وظهرت بوسي، في الصورة التي نشرتها شيماء عباس، وعلامات تقدم العمر تتغلب على ملامحها، فبدت ببشرة مجعدة، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بالتغير الكبير الذي حدث لها.
كان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.
مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.
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