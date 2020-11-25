تامر مرسي يهنئ ميرفت أمين بـ عيد ميلادها: دلوعة الشاشة العربية

هنّأ المنتج تامر مرسي، رئيس شركة سينرجي، الفنانة الكبيرة ميرفت بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "تامر مرسي" احتفالاً بعيد ميلاد "ميرفت أمين": "‏‏عيد ميلاد دلوعة الشاشة العربية العظيمة ميرفت أمين اللي متعتنا بالكثير من أدوارها ولسه بتمتعنا كل سنة وهي جميلة، وهنلعب لعبة معاكوا بالمناسبة دي ونسألكوا مين فاكر اسمها كان إيه في مسلسل بشري سارة؟‎#ميرفت_امين"



واحتفلت الفنانة ميرفت أمين أمس الثلاثاء 24 نوفمبر بعيد ميلادها الـ 74 ، فهي من أهم نجمات السينما المصرية وشاركت في أفلام تركت بصمتها في ذهن المشاهد مثل فيلم ابي فوق الشجرة ، القضية 68 وغيرها الكثير.



بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفاز.



من أشهر مسلسلاتها الزوجة أول من يعلم والرجل الآخر، ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينيات وفي السبعينيات هي ثرثرة فوق النيل والبحث عن فضيحة والبنات والمرسيدس وأبناء الصمت والحفيد والأنثى والذئاب ودائرة الانتقام وإبليس في المدينة ورجال لا يعرفون الحب وفي الثمانينات نذكر لها جنون الشباب وسواق الأتوبيس وتزوير في أوراق رسمية وزوجة رجل مهم والأراجوز مع عمر الشريف والدنيا على جناح يمامة وأخيرا في التسعينيات همس الجواري وكارت أحمر والقتل الذيذ عام 1998 ومرجان أحمد مرجان عام 2007 وكان آخر أعمالها فيلم ممنوع الاقتراب أو التصوير عرض عام 2017.. وبعده مسلسل قيد عائلي مع النجوم صلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي.

وقد تزوجت ميرفت أمين 5 مرات أبرزهم حسين فهمى والد نجلتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد ورجل الأعمال مصطفى البليدي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين مسلسل "بالحجم العائلي" الذي تم عرضه في رمضان 2019.

يذكر أن مسلسل "بالحجم العائلى" يقوم ببطولته يحيى الفخراني ويسرا اللوزى وميرفت أمين وليلى عز العرب وأحمد مجدي وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.



تدور أحداث مسلسل بالحجم العائلي حول "نادر التركي" السفير السابق عاشق الحياة، الذي قرّر في مرحلة ما من حياته التضحية بمستقبله السياسي والتخلي عن منصبه المرموق في الخارجية المصرية كي يحيا بالأسلوب الذي يروق له، ومن ثم أنشأ فندقًا في مدينة مرسى علم ومارس به هوايته في طهي الطعام، إلا أن زوجته المتسلطة “ثريا” ترفض ذلك القرار بشكل قاطع وتحرّض أبناءه ضده، مما يؤدي إلى نشوب عِدة خلافات بينهم.

