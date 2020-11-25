بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على تطبيق "انستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة تبرز شكل بطنها خلال فترة حملها، حيث ارتدت هوت شورت وسترة مميزة باللون الكشميري مكشوفة البطن نالت إعجاب متابعيها.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها الأسود أعلى الكتف دون وضع فيه أي نوع من الاكسسوارات.

وجذبت الأنظار بوضع المكياج لإبراز جمال ملامحها، فاختارت اللون الوردي في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، وعلقت علي الصور قائلة: "يوم جيد".

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي ???? مع الكثير من الحب ????"

لاميتا بدأت مشوارها الفني عام 2004 وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

ويذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت أيضا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

والمعروف أن لاميتا فرنجية متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز الذي احتفلت بزفافها عليه في نوفمبر 2014 بباريس، وأنجبت منه طفلها الوحيد جاستن.

وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملًا في مصر.