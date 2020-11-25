أخبار الفن | عيد ميلاد بوسي.. تغير ملامح مي نور الشريف.. تفاصيل عودة شريهان للمسرح

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

نشرت الإعلامي بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، في حفل عيد ميلاد الأخيرة، الذي يُوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر. وعلّقت بوسي شلبي، على صورتها مع بوسي، لتهنئها بعيد ميلادها قائلة: «كل سنه وبوسبوس حبيبتي طيبه»، لتنهال عليها التعليقات المهنئة لـ بوسي، من معجبيها ومحبيها.

كشف المخرج ماندو العدل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن البدء في التحضير لفيلمه الجديد «شكوكو» للكاتب إبراهيم عيسى. ونشر ماندو العدل، عبر حسابه على فيس بوك، صورة تجمعه بالكاتب إبراهيم عيسى، والمنتج أحمد السبكي، وعلق عليها: «قريبًا إن شاء الله .. من صناع فيلم صاحب المقام .. فيلم شكوكو .. يا كريم يا رب».

تحدّث الفنان نبيل الحلفاوي، عن لقاء القمة المرتقب، بين الأهلي والزمالك -يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري- في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، لا سيما أن اللقاء يترقبه الكثيرون داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية أيضًا، محذرًا من الوقوع في أخطاء قد تشوه صورة الكرة في مصر أمام العالم.

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة من الإمارات، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قال المنتج جمال العدل، في تصريح لبرنامج mbc trending عبر قناة mbc4، إن شركته (العدل جروب للإنتاح الفني) مرتبطة بمشروع يتكون من 13 مسرحية مع الفنانة شريهان. وأوضح جمال العدل، في لقائه أن سبب توقف هذا المشروع، وعودة شريهان للمسرح من جديد بعد غياب دام سنوات، هو أن هذا المشروع كانت تعاقدت عليه قناة جديدة ناشئة، مضيفًا أن هذه القناة لم تخرج للنور فتوقف مشروع عودة شريهان لأجل غير مسمى.

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عدة صور لها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما يحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة، بحضور عائلي. وظهرت في الصور الفنانة بوسي، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها الـ67، وذلك قبل حلوله بيوم، حيث يوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر، ويقوم خميس -زوج ابنتها سارة- بتقطيع التورتة معها، والتف الحضور لالتقاط الصور عقب انتهاء عيد الميلاد.

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

وظهرت مي نور الشريف، في الصور، بجسم رشيق بعد أن فقدت جزء كبير من وزنها، بالإضافة إلى تغير كبير في ملامحها بعدما أصبح وجهها نحيفًا بعدما خضعت لرجيم قاسٍ.