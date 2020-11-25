فن ومشاهير

جمال العدل يكشف عن السبب وراء تأجيل مشروع شريهان المسرحي

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج جمال العدل، عن السبب الذي دفعهم يؤجلون المشروع المسرحي لشيريهان.

وأوضح جمال العدل خلال لقائه في برنامج "mbc trending" أن شيريهان لم تتأخر لو ليوم عن موعدها في البروفات، وكانت تهتم بجميع الأبطال، لافتًا أن التأجيل لم يكن بسببها.

وأضاف جمال العدل:"كان المفروض يطلع المشروع لشاشة قائمة على المسرحيات فقط، ولسبب ما نجهله لم تظهر تلك الشاشة فتوقف العمل"، مُوضحًا أن شريهان سيكون أدائها أفضل مما قدمته في فوازيرها، بسبب ما شاهده أثناء البروفات.

وفي سياق آخر، عُرض للمنتج جمال العدل في السباق الرمضاني الماضي مسلسلي"خيانة عهد"، و" بـ 100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين ، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا