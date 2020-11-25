فى عيد ميلاده.. تعرف على المهنة الأولى لـ خالد الصاوى

يصادف اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان خالد الصاوى والذى يحتفل بعيد ميلاده الـ 57.



يعتبر الفنان خالد الصاوى من أهم الفنانين فى الوسط الفنى، والذى شارك فى عدد كبير من الأعمال الفنية الكبيرة والهامة.

بدأ خالد الصاوى عمله بالمحاماة فترة قصيرة، ثم كمساعد للإخراج، وبعد ذلك مخرجا تليفزيونيا فى بعض القنوات التخصصية.



دخل الفنان خالد الصاوى التمثيل من خلال مشاركته بالمسرح واشترك فى تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، ثم أصبح كاتبا ومخرجا للمسرح وفاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحى عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.

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وكان الفنان خالد الصاوي، علق على العداء تجاه أغاني المهرجانات، قائلا: "أنا مش عارف إيه المغزي تجاه أغاني المهرجات.. إحنا لما بنروح أي فرح أو حفلة؛ بنسمعها.. وفي نفس الوقت مبطلناش نسمع باقي المطربين". ووجه «الصاوي»، خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى، رسالة إلى الذين يعادون مطربي المهرجانات الشعبية، قائلا: "هل أنت في نقابة المهن الموسيقية مطور للنقابة؟ ولا أنت فى النقابة تحمي حقوق أعضائك؟". وأشار الفنان خالد الصاوي، إلى أنه من الأساس ضد أن تعطي نقابة المهن الموسيقية، الترخيص الخاص بالغناء، موضحا أنه لابد أن تضع النقابة الخاصة بالمطربين ضوابط تتوافق مع الجميع. وتساءل الفنان خالد الصاوي: "كيف لنقابة المهن الموسيقية أن تعطي تصاريح للراقصات بالعمل، ومع ذلك لم توافق على إعطاء مطربي أغاني المهرجانات الشعبية التصريحات اللازمة للغناء؟". وأشار إلى أن موقف النقابة لم يكن واضحا بالمرة تجاه هذه السياسية المتخذة ضد مطربي المهرجانات الشعبية.