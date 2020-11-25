هاني سلامة يعتذر عن المشاركة في فيلم "الكاهن"

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذر الفنان هاني سلامة عن المشاركة في فيلم "الكاهن"، وحل بدلاً منه الفنان إياد نصار، والفيلم من المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة درة، جمال سليمان، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وينتمي لنوعية أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.

وفي سياق آخر، يُعرض لدرة حاليًا عبر قناة "DMC" حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة عمر الشناوي، ريم عبد القادر، صالح عبد النبي، وهي من إخراج محمود كامل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة السينمائية هو "واحد صحيح" عام 2011، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادى الباجوري، وشارك في بطولته رانيا يوسف، عمرو يوسف، بسمة.