جمال العدل يكشف عن إنتاجه فيلم لـ"المدفعجية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج جمال العدل عن تحضيره لفيلم جديد يدور في إطار شعبي، ويقوم ببطولته فرقة "المدفعجية"، وهو من إنتاج شركة "العدل جروب".

وأوضح جمال العدل خلال لقائه مع برنامج "mbc treding" أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تحضيرات الفيلم، لافتًا إلى أنه سيكون فيلمًا موسيقيًّا، يغلب عليه الطابع الشعبي، لكنه ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا.

وأشار جمال العدل أنه من المقرر أن ينضم له نيللي كريم، ومن الممكن أن ينضم له أيضًا الفنان عمرو يوسف، لافتًا أن الميزة في شركة الإنتاج أنها تتأنى في اختيار أبطال أعمالها.

وفي سياق آخر، عُرض للمنتج جمال العدل في السباق الرمضاني الماضي مسلسلي"خيانة عهد"، و" بـ 100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين ، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي.