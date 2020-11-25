ندى بسيوني: لا تزال الأنثى هي حياة وجمال هذا الكوكب مهما كثر عدد الذكور

نشرت الفنانة ندي بسيوني صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ندى بسيوني على الصورة قائلة: "‏لا تزال الأنثى هي حياة وجمال هذا الكوكب مهما كثر عدد الذكور وتبقى الإناث أرق وأجمل سلطه على كوكب الأرض أجمل صباح ..".

يذكر أن احتفلت ندي بسيوني بحفل زفاف ابنتها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من المقربين وأهل العروسين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وحرصت الفنانة ندى بسيونى على الرقص مع ابنتها والدموع تملأ عينيها.



كان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.