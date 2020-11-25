بإطلالة مبهجة...نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

وعلقت نسرين قائلة :" عندما ترى الجمال في الحياة ، فإن القبح يختفي .. عندما تعيش الحياة ببهجة ، فإن الحزن يختفي .. لا تجتمع جنة ونار ، و لديك الخيار."

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في الماكياج على اللون البينك للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت رموش اصطناعية كثيفة لتتناسب مع ظهورها، واختارت احمر للشفاه باللون البينك اللامع لإكمال إطلالتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعم الذى يبرز جمالها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي لإكمال إطلالتها الجذابة.

والجدير بالذكر أن نسرين بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل “هولاكو” من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري “صبايا” في عام2009. برزت نسرين كوجهٍ شابٍ جديد، حيث تميزت بحضورها القوي وشخصيتها الجذابة التي لفتت الكثير من المتابعين والنقاد الذين أثنوا على أدائها وتميزها في تجسيد الأدوار التي أُوكلت إليها. ترشحت إلى عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل “جلسات نسائية" . يذكر أن احدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الاخر»، والذي يعرض حاليا عبر قنوات «cbc»، ومن بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش. ومن أعمال نسرين طافش الحديثة ايضا فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار. وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد. وتنتمي نسرين إلى عائلة تحمل جنسيات وصفات عدة دول عربية؛ فهي وُلدت في سورية، ووالدها فلسطيني من أصلٍ سعودي ووالدتها جزائرية من أمٍّ مغربية. في العامين 2017 و 2018، اتجهت نسرين إلى الغناء حيث أصدرت عدة أغانٍ منفردة هي "متغير علي"، و " 123 حبيبي"، و "إلا معك".

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