يصادف اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان خالد الصاوى والذى يحتفل بعيد ميلاده الـ57.
حيث كشف الفنان خالد الصاوي عن سنه الحقيقية لجمهوره العام الماضي، تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ويأتي السن الذي أعلنه الصاوي 56 سنة، على عكس ما يدون في موسوعة ويكيبيديا، التي توضح في الصفحة الخاصة بالصاوي، أنه في سن الـ55.
آخر أعماله السينمائية فيلم "الفلوس"، ويشاركه العمل كلا من الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
ووجه "الصاوي" خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى، رسالة الي الذين يعادون مطربي المهرجانات الشعبية، قائلا "هل أنت في نقابة المهن الموسيقية مطور للنقابة؟ ..ولا أنت فى النقابة تحمي حقوق أعضائك؟".
وأشار الفنان خالد الصاوي، إلى أنه من الأساس ضد ان تعطي نقابة المهن الموسيقية، الترخيص الخاص بالغناء، موضحا أنه لابد أن تضع النقابة الخاصة بالمطربين ضوابط تتوافق مع الجميع.
وتساءل الفنان خالد الصاوي، كيف لنقابة المهن الموسيقية أن تعطي تصاريح للراقصات بالعمل، ومع ذلك لم توافق على إعطاء مطربي اغاني المهرجانات الشعبية التصريحات اللازمة للغناء؟.
وأشار إلى أن موقف النقابة لم يكن واضحا بالمرة تجاه هذه السياسية المتخذة ضد مطربي المهرجانات الشعبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ويكيبيديا خطأ.. خالد الصاوي يكشف لجمهوره عمره الحقيقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.