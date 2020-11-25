ويكيبيديا خطأ.. خالد الصاوي يكشف لجمهوره عمره الحقيقي

يصادف اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان خالد الصاوى والذى يحتفل بعيد ميلاده الـ57.



حيث كشف الفنان خالد الصاوي عن سنه الحقيقية لجمهوره العام الماضي، تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر الفنان خالد الصاوي، صورة له عبر موقع "إنستجرام" خلال حضوره افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وعلق الصاوي على الصورة قائلا: "يتم غدا الفنان خالد الصاوي عامه الـ ٥٦"، وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة وعلقوا بالعديد من التعليقات التي هنئته بعيد ميلاده. ويأتي السن الذي أعلنه الصاوي 56 سنة، على عكس ما يدون في موسوعة ويكيبيديا، التي توضح في الصفحة الخاصة بالصاوي، أنه في سن الـ55.

آخر أعماله السينمائية فيلم "الفلوس"، ويشاركه العمل كلا من الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.