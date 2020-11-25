علي ربيع يحفز الأهلي والزمالك ويقدم هدية للفائز في نهائي أفريقيا

نشر علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

و ظهر علي ربيع في الصورة بتيشرت منتخب مصر في الاستاد و علق قائلا:"بقميص منتخب مصر ببارك للأهلي والزمالك علي نهائي أفريقيا كلنا واحد كلنا بنشجع مصر و الماتش يطلع جميل ويشرف الكورة المصرية قدام العالم كله وبما ان دي حاجه اول مره تحصل فالبطولة ديه ان فريقين مصريين في النهائي"

و تابع قائلا:"فقررت ان شاء الله الفريق الكسبان معزوم علي مسرحيه #صباحيه_مباركه علي حساب الأستاذ اشرف عبد الباقي لأنه منتج العرض .. معلش أنا دبستك يااستاذ اشرف #علي_ربيع"

وكان فيلم "الخطة العايمة" حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.

ونشر علي ربيع صورة من الفيلم، وعلق قائلا: الحمد لله والشكر لله كان عندي حلم ودايما كنت عايز اشوفو اني احقق نجاح في التلات مستويات السينما والمسرح والتلفزيون.

وتابع: "بفضل الله انهارده وانا بكتب الكلام ده عندي فيلم الخطة العايمه بيتعرض فالسينما حاليا ومحقق ايرادات كويسه جدا داخل وخارج مصر ومسرحيية صباحية مباركة، محققه بردو نجاح كبير جدا بشهادة الجمهور العظيم المصري والعربي الي شرفونا في المسرح وحضروا المسرحيه وبيتعرض في نفس الوقت مسلسل عمرودياب والناس مبسوطين بيه جداا علي قناه الحياه".

وأضاف: "الحمد لله انا وكل زميلي النجوم قدرنا نحقق للفن المصري في سنه الكرونا انجاز كبير في السينما او المسرح او التلفزيون حابب اشكر كل الناس الي تعبت معانا عشان نقدر نحقق الانجازات ديه والي مش شايف الانجازات ديه يبقي عنده مشكله واخيرا بشكر الجمهور الكبير في مصر والوطن العربي لانه هو الداعم الاول لينا وان شاء الله اوعدكم بأمر لله ان الي جي اقوي واقوي

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل عبدالله".

وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنّأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".