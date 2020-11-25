شاهد.. سلمى أبو ضيف بفستان أزرق في إطلالة جذابة

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف صورا جديدة لها، عبر خاصية الستوري علي موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

و تظهر سلمي ابو ضيف بمظهر صباحي رقيق، مرتدية فستان قصير باللون الأزرق الجميل، مزقش بنقط من اللون الأبيض.

و من الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مع لوك ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها الطبيعية، و اعتمدت علي ارتداء قبعة باللون البيج في احدي الصور.

و تظهر سلمي أبو ضيف في فيديو اخر و هي تحمل شنطة صغيرة علي كتفها، باللون الأبيض، و تتحرك أمام المرآه لكي تبرز شكلها مع شكل الفستان.

وأكملت سلمي أبو ضيف اطلالتها البسيطة مرتدية جزمة شتوية باللون الاسود، عالية القامة، مع بعض الإكسسوارات الرقيقة باللون الذهبي، في كل من يدها و اذنيها.

و تعد سلمي أبو ضيف من نجمات الفن و المشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة و اقتناء ما يتناسب معها و يكشف عن جمالها و رشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

و تعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، و تخطف الأنظار دائما بجمالها و أناقتها.

و يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا و قررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

و أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على " إنستجرام ": " أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى ، ابقوا آمنين ".

وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية " لازم أعيش " من مسلسل " الا أنا " الذي يعرض على قناة دي إم سي.

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، و حكاية " لازم أعيش " من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، و من سيناريو و حوار نجلاء الحدينى و إخراج مريم أحمدى.