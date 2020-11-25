نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة درة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت درة، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان روز جذاب، واحتفلت بوصول

صفحتها إلى ١٣ مليون متابع، وشكرت جمهورها ومتابعيها.

ويعرض لدرة حالياً حكاية "في الحب سوا" من مسلسل "إلا أنا" وهي الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل، من تأليف محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج محمود كامل.