نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مكياج.. ميرنا جميل تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة ميرنا جميل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ميرنا جميل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة سوداء، ولم تعتمد على وضع المكياج، واكتفت بنظرة غريبة، وحازت صورتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة "ميرنا جميل" :مسلسل "اللعبة "من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب،ومن تأليف فادى أبو السعود ،وإخراج معتز التونى