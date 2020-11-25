نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..ظافر العابدين يمتنع عن المشاركة في رمضان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان ظافر عابدين، عن موقفه من المشاركة في السباق الرمضاني المُقبل لعام 2021، وعن ردود الأفعال التي تلقتها حول دوره بفيلم "خط دم" .

وأكد ظافر عابدين خلال لقائه في برنامج "MBC Trending" أنه عرض عليه المشاركة في الكثير من الأعمال المتعلقة برمضان المُقبل، مُشير إلى أنه قرر الأ يُشارك في أعمال درامية لهذا الموسم، بسبب انشغاله في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت".

وأعرب ظافر العابدين عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "خط دم"مع الفنانة نيللي كريم، مُشيرًا إلى أن شخصية مصاص الدماء الذي قدمها خلالها جديدة عليه لم يقدمها من قبل.

وفي سياق آخر، ينتظر ظافر العابدين حاليًا عرض فيلم "العنكبوت" وهو بطولة أحمد السقا مني زكي، يسرا اللوزي، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.