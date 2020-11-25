بغني وبرقص في الشارع.. زينب غريب تستعيد ذكريات طفولتها

نشرت الفنانة زينب غريب صورة جديدة لها تستعيد فيها ذكريات الطفولة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهرت زينب غريب في الصورة مع اخيها و علقت قائلة :"الجميل دا طبعا اخويا الي ملهوش زي...وكان عندي ساعتها ١١ سنة ..مقتنعة ان افلام الكرتون حقيقة مش مجرد رسومات "ومازلت "وبقلد فيروز ..معانا ريال ..معانا ريال...دا مبلغ عال مهوش بطال ...ترا تا تارا ..تا ررررا "

و تابعت :" وبغني وبرقص في الشارع ..اصل طالما الناس مش عارفني ..يبقي انا لابسه طقيت اللخفة و دي قوي سحرية خارقة ..واليوم دا فكيت ضفيرة شعري ..ودا شي نادر الحدوث وعملنا مناسبة مخصوص ليها ...واحنا في المناسبات بنتصور .. "

و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-قمر يا زينب من صغرك

-شكلكوا يجنن

-حلوين اوي

يذكر ان زينب غريب اعلن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

كتبت زينب": أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وكانت قد أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود.

تحدثت الممثلة زينب غريب عن بداية مشوارها الفني وكيف تغلب على الصعوبات التي واجهتها لخوض تجربة التمثيل، قائلة: "أول فرصة كانت فى مسلسل سجن النسا بتقديم شخصية نجوى، وكانت شخصية شعبية ومدمنة مخدرات"، موضحة أن هذا الدور أدي إلى حدوث جدال بينها وبين عائلتها.

وأضافت زينب غريب خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قررت أحلق شعرى علشان أخلى بابا يوافق أنى أمثل"، لكنها دعت كل من فى سنها ألا يفعلوا ذلك، متابعة:" كانت حالة ضعف منى أنى أحلق شعرى علشان أخليهم يوافقوا، وبابا وافق أنى أمثل علشان لقى حالتى النفسية مش كويسة".

كما تحدث الممثلة زينب غريب عن علاقتها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، مخرجة مسلسل ب100 وش، قائلة: "علاقتى مع كاملة أبو ذكرى علاقة خاصة، وهي على الصعيد الإنسانى تلقائية جدا وتعلمك تطلعى تفاصيل عن الدور".

وتابعت أنها ألتحقت بمسلسل 100 وش بعدما جاءها إتصال من المخرجة كاملة أبو ذكرى وقبلت أداء دور لوز العنب.

وأشارت الممثلة إلى أنها صاحبة الأفيه الخاص بشخصيتها في المسلسل "أزيك يا عسلية" والموجه للفنان أسر ياسين، مضيفة:" لقيتنى مرة بقوله قبل ما نصور أزيك يا عسلية فسكت، وبعدين وأحنا فى المشهد حطيت أيدى على الباب وقولتها وبعدين أتصدم.