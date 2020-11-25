نوال الزغبي تظهر بلوك كاجوال عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

تظهر نوال الزغبي بلوك كاجوال جميل، مرتدية جاكيت باللونين الأسود و الأبيض، مع تيشيرت باللون الاسود من اسفله، و بنطلون باللون الأسود.

و اعتمدت نوال الزغبي ترك شعرها ذهبي اللون منسدلا علي كتفيها، و يعليه كاب كاجوال باللون الاحمر.

و من الناحية الجمالية ظهرت نوال الزغبي بميك اب بالالوان الترابية، و روج باللون البيج الرقيق.

و تجلس نوال الزغبي علي السلم من امام منزلها، خلفها ديكورات التزيين بمناسبة راس السنة الميلادية.

و علقت نوال الزغبي اسفل الصورة قائلة : " صباح الخير ".

و جائت التعليقات من قبل متابعينها علي الصورة كالاتي :

صباح النور – بحبك – جمالو

و كانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة... بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وانا متحمسة اكتر منكن ".

على جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و 800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، و يضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء و الموزعين و الملحنين، منهم " أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة ".

و يلقب الكثير نوال الزغبى بـ" النجمة الذهبية " نظرا لجمالها و رشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، و أصبحوا مغرمين بها و يتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.