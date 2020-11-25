أصيب بفيروس سي ومتزوج ربة منزل.. ما لا تعرفه عن خالد الصاوي في عيد ميلاده

يحتفل الفنان خالد الصاوي اليوم، الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 57، حيث إنه من مواليد 25 نوفمبر 1963، ويعد واحدا من أبرز الفنانين فى الآونة الأخيرة.وفى السطور التالية نرصد عنه أبرز المعلومات عن خالد الصاوي:

- اسمه بالكامل خالد جمال الصاوي من مواليد مدينة الإسكندرية.

- حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وقد عمل بالمحاماة لفترة قصيرة.

- حصل بعد ذلك عل بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون.

- بدأ التمثيل على المسرح الجامعي واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح.

- قدم ما يقرب من 15 مسلسلًا، بالإضافة إلى عشرات الأفلام.

- متزوج من السيدة مى كريم.

- أعلن عن إصابته بفيروس "سى" خلال السنوات الماضية.

وأكد الفنان خالد الصاوي أن فيلم "أحمد نوتردام"، المقرر عرضه قريبا، تجمعت فيه كل عوامل النجاح، مشيرا إلى أن الفيلم يتناول قصة رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مليئة بالمفاجآت.

وعبر الصاوي عن سعادته بالتواجد في الفيلم الذي ينتمى إلى نوعية التشويق، مشيرا إلى أنه يحب الفنان رامز جلال كثيرا فهو ممثل رائع، والكواليس بين فريق العمل كانت جيدة جدا، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.



وذكر أن المؤلف لؤي السيد قدم قصة رائعة عمل محمود كريم على إخراجها للجمهور ببراعة، لافتا إلى تجسيده دور سفاح وهو شخص مهووس بقتل النساء.



وأوضح أنه يختار مؤخرا أعماله بعناية لأن اختيارات أعماله مسئولية على عاتقه أمام الجمهور، وهو يريد أن يقدم أفضل الأعمال ويستثمر خبرته، ويختار أدواره بعناية، لأنه من العيب التواجد في عمل ليس جيدًا.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول صحفي يجسده رامز جلال، حيث تنتشر عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، ويجسد دوره خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.



ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح إليه ويطلق على نفسه اسم "أحمد نوتردام"، ويبدأ السفاح في البحث عنه، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتل السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة في حياته تجعله يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.



ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، علق الفنان خالد الصاوي، على العداء تجاه أغاني المهرجانات، قائلا: "أنا مش عارف إيه المغزى تجاه أغاني المهرجات.. إحنا لما بنروح أي فرح أو حفلة؛ بنسمعها.. وفي نفس الوقت مبطلناش نسمع باقي المطربين".



ووجه "الصاوي" خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، رسالة إلى الذين يعادون مطربي المهرجانات الشعبية، قائلا: "هل أنت في نقابة المهن الموسيقية مطور للنقابة؟ ولا أنت فى النقابة تحمي حقوق أعضائك؟".



وأشار الفنان خالد الصاوي، إلى أنه من الأساس ضد أن تعطي نقابة المهن الموسيقية، الترخيص الخاص بالغناء، موضحا أنه لابد أن تضع النقابة الخاصة بالمطربين ضوابط تتوافق مع الجميع.



وتساءل: "كيف لنقابة المهن الموسيقية أن تعطي تصاريح للراقصات بالعمل، ومع ذلك لم توافق على إعطاء مطربي أغاني المهرجانات الشعبية التصريحات اللازمة للغناء؟".