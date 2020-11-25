ميرنا جميل تشارك متابعيها بصورة مرتدية بيجامة سوداء

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

تظهر ميرنا جميل جالسة علي الأرض ببيجامة سوداء اللون، و خلفها مراه بيضوية الشكل، مع وجود عددا من الكتب بجانبها.

و تركت ميرنا جميل شعرها ذهبي اللون منسدلا علي كتفيها، مع ميك اب خفيف يبرز جمالها الطبيعي.

وجاءت التعليقات من قبل متابعينها علي الصورة كالاتي :

قمر – بحبك اوي – جميلة.

و كانت من ابرز التعليقات علي الصورة تعليق الفنان خالد منصور كاتبا لها مازحا : " أيوة يا استاذة نوال الزغبي افندم ؟ "، و ذلك لتشابهها في الشكل في الصورة مع الفنانة نوال الزغبي.

وتعتبر الفنانة ميرنا جميل ممثلة و مذيعة مصرية مواليد الأردن 25 يونيو 1992، شاركت في العديد من الأفلام و المسلسلات، كان لجمالها دور كبير في دخولها عالم التمثيل.

و كانت بداية ميرنا جميل على المسرح مع خالد جلال في عرض مسرحية بعد الليل، و من ثم انتقلت إلي شركة Tvision لمالكها المنتج طارق الجنايني للعمل في برنامج Saturday Night Live بالعربي.

كما شاركت ميرنا في العديد من الأفلام و المسلسلات منها الحصان الأسود مع الفنان أحمد السقا و كان أول ظهور لها في فيلم عصمت أبو شنب للنجمة ياسمين عبد العزيز، و فيلم بيكيا للفنان محمد رجب (ممثل)، و في رمضان 2017 قامت بدور البطولة في مسلسل ربع رومي مع مصطفى خاطر، و مسلسل اللعبة مع شيكو و هشام ماجد عام 2019 و تم عرضه في رمضان 2020، و فيلم تؤام روحي مع الفنان حسن الرداد و أمينة خليل.

و تخوض الفنانة ميرنا جميل حاليا تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفيل الوحش بالتعاون مع الفنانة رانيا يوسف، و الفنان شيكو .

مسلسل " اللعبة " تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، و حقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

يشارك في بطولة " اللعبة " عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا و منى جمال.