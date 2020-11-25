في ذكرى ميلاد أسمهان.. تعرف على كواليس وفاتها

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والمطربة أسمهان، والتى توفيت فى ظروف غامضة، بعد مسيرة فنية.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- اسمها الحقيقي آمال فهد فرحان إسماعيل الأطرش.

2- ولدت على متن إحدى سفن الشحن اليونانية عام 1917.

3- والدها هو أحد زعماء جبل الدروز فى سوريا، ووالدتها هى المطربة علياء حسين المنذر.

4- انتقلت إلى القاهرة فى مرحلة الطفولة.

5- تزوجت ثلاث مرات الزيجة الأولى كانت من الأمير حسن الأطرش، ثم من المخرج أحمد بدرخان وأخيرًا من أحمد سالم.

6- لم تنجب سوى بنت واحدة من زوجها الأول وأطلقت عليها اسم كاميليا.

7- حاول زوجها الأخير قتلها بالرصاص، قبل أن تتدخل الشرطة.

وكانت رحلت أسمهان في قصة مأساوية مازال الغموض يلفها حتى اليوم، حيث كانت مسافرة طلبا للراحة والاستجمام، فانحرفت بها السيارة، لتسقط فى إحدى الترع على الطريق، ومعها سكرتيرتها الخاصة مارى قلادة، فغرقت السيارة بمن فيها لتموت أسمهان في عز شبابها.

وكشفت ابنتها الوحيدة كاميليا كواليس يوم وفاتها قائلة في تصريحات صحفية أن خبر وفاة والدتها صادف يوم الاحتفال بعيد ميلادها السابع، وكان والدها قد تلقى في ذلك اليوم اتصالا هاتفيا من القاهرة يخبره أن والدتها تعرضت لحادثة وتوفيت.

وأشارت ابنة أسمهان إلى أنه لم يخبرها بهذا النبأ السيء وفضل أن يسير حفل عيد ميلادي من دون أي تعديل عليه، وحذر الخدم من إعلامي بما حصل، مهددا اياهم بالطرد اذا أفشى أحدهم الامر.

وتابعت كاميليا ابنه الفنانة الراحلة وبعد ثلاثة اشهر أرسلني والدي الي مدرسة "البيزنسون" الداخلية في لبنان وهناك علمت ان والدتي توفيت وصار زملائي في المدرسة يقولون لي: "يا حرام للاسف والدتك غرقت وماتت.. فبكيت طويلا وتاثرت لفقدانها".