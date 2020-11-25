كندة علوش توجه رسالة للأطفال: لا تحملوهم فوق طاقتهم

حرصت الفنانة كندة علوش علي توجيه رسالة للأطفال عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت كندة: "الوقت اللي عم نمر فيه صعب جدا، بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال اللي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم أو اللعب مع أقرانهم أو الذهاب للمدرسة.. للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس مالازم نظلمهم معنا.. اهتمو بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم".
أضافت: "بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية اللي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسري ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب متل اللي يمروا فيه أهاليهم وأصعب.. مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنوهم استمعوا لهم استحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم".
يذكر أن آخر أعمال كندة علوش كانت حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وياسمين وافي وعدد آخر من الفنانين الشباب.
مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المُطلقة".
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