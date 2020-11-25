نيللي كريم في جلسة تصوير جديدة من الأردن

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بالزى الأردني .

ارتدت نيللي كريم وشاحا باللون الوردي فوق رأسها، مع فستان باللون البرتقالي بدون أكمام، تاركة شعرها منسدلا على كتفها.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت نيللي بلوك ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها الطبيعية، مع بعض من الإكسسوارات ذهبية اللون.

وعلقت نيللي كريم على الصورة قائلة: "صباح الخير.. عندما كنت في الأردن"، ونالت تلك الصور إعجاب المتابعين لها على صفحتها الشخصية.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

و تدور أحداث الفيلم حول بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، و كل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

وكانت أخر أعمالها مسلسل " 100 وش" الذى عرض في السابق الرمضاني السابق مع الفنان أسر ياسين، و شاركهم في البطولة مجموعة من الفنانين، و حقق المسلسل نجاحا كبيرا و صنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020، فكان المسلسل بطولة مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، و عدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وكانت الفنانة نيللي كريم ردت على الانتقادات التي طالت فيلمها الأخير "خط دم"، من خلال لقائها في برنامج "the insider aribia".

وقالت "نيللي" من خلال اللقاء: "أنا مش من الناس اللي بتزعل خالص ودي حاجة لطيفة من الجمهور، معنى كده إن الناس اتفرجت على الفيلم بغض النظر عن الفيلم عجبهم ولا معجبعمش، وفي الآخر الجمهور حر".