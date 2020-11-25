نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد محارب يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "جمال الحريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد محارب تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، الذي تقوم ببطولته نور، دينا فؤاد، خالد سليم، رنا رئيس، فراس سعيد، علاء عرفة، أميرة العايدي، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

وأوضح أحمد محارب في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "سيد" وهو خطيب "مني" التي تُجسد دورها الفنانة هدى الأتربي، كما أنه يمتلك نصبة شاي على الطريق الصحراوي، مُضيفًا :"الاتنين دول شخصيات مش سوية خالص، لإنهم بيعملوا حاجات منافية للأخلاق ولعاداتنا وبنقدمهم كنماذج سلبية، وهنشوف خلال الأحداث هما بيعملوا إيه".

وأشار أحمد محارب إلى أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم" هو أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ولم يُقدمها من قبل، مُضيفًا :"اللي شدني الدور مختلف مش كوميدي خالص، وأنا متحمسله وقعدت أحضرله كتير جدًا عشان يطلع إن شاء الله بمستوى جيد".

وأعرب أحمد محارب عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل الأبطال المُشاركين في المسلسل، ولاسيما المخرجة منال الصيفي، مُضيفًا:" سعيد جدًا جدًا بالتجربة دي، أول مرة اشتغل مع منال الصيفي، واكتسبتها على المستوى الإنساني والفني، هي أستاذة كبيرة، وأتمنى أشتغل معاها كتير".

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد محارب في مسلسل "إسعاف يونس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر، فاروق هاشم، ورشة كتابة أحمد محارب، خليفة سمير، أحمد فوزي، وهو بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة.