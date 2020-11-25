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السبت.. ريهام عبد الغفور تكشف كواليس دورها في "ربع قيراط" ببرنامج "واحد من الناس"

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أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار فنى شيق و الكشف عن عدد من الأسرار تذاع لأول مرة.

وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل فى حلقات ربع قيراط ، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات ؟

وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معها.

كما تتطرق إلى الحديث عن أجرأ دور قدمته حتي الآن وما هو الدور الذي تتمني تقديمه.

كما تجيب علي الاتهامات التي توجه لها بانها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا اثر علي عملها،عن عشقها لاسرتها وحبها الشديد لهم ، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.

وعن الدور التي قدمته وتشعر انها ظلمت بسببه ، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط اصابها بالاكتئاب لمدة طويلة.

وفي الختام تكشف النقاب عن الاعمال الجديدة اللى تستعد لتصويرها الفترة المقبله ، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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