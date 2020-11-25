نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريهان تشارك في المزاد العالمي لدار سوذبيز لمساعدة المتضررين من إنفجار بيروت في المقال التالي

المشاركين بالتبرع بقطع إستثنائية من مقتنياتهم للمزاد الخيري الذي تقيمهدار «سوذبيز» العالمية بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية اللبنانية لصالح جهود إعادةإعمار لبنان ومساندة الفئات الأكثر إحتياجا عقب الإنفجار الذي هز ميناء بيروت في شهرأغسطس الماضي.

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت نجمة الإستعراض شريهان قائمة فناني العالم والشرق الأوسط

واعتمد المزاد الذي يتوجه لمتضرري إنفجار بيروت على تبرعات سخية من دور أزياءعالمية ومشاهير عرب وأجانب وفنانين وأيضاً مصممي مجوهرات عالميين، وتتولى دار «سوذبيز»اختيار الفنان الأكثر شعبية وجماهيرية للمشاركة في المزاد.

واختارت دار «سوذبيز» " الفنانة المصرية شريهان للمشاركة في المزاد بفستانحريري باذخ ساهمت في تصميمه وارتدته في فوازير رمضان «ألف ليلة وليلة» عام 1987 وذيلتهبإمضائها، ويعد الفستان هو الأول على مستوى الشرق الأوسط.

ويشارك في المزاد بجانب الفنانة الإستعراضية شريهان المغنية اللبنانية ماجدةالرومي، والممثلة الأميركية إيما ستون وعارضة الأزياء نعومي كامبل والفنان البريطانيداميان هيرست، والمغنية البريطانية جيري هاليويل.

وستتقاسم المؤسسات الخيرية ريع المزاد الذي سيتم توزيعه على الجهات المتضررةالأكثر احتياجا، وستقوم المؤسسات الخمسة ومنها «نساند» و«بيت البركة» و«بيتنا بيتك»بالتركيز على نجدة العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى وأيضا ستقدم العون للمنشآتالتجارية الصغيرة بينما تقدم جمعية «الفنار» الدعم لرواد الأعمال وتتوجه جمعية «هاوسأوف كريسماس» لمساعدة جهود ترميم المباني الأثرية.

يشار إلى أن الفنانة شريهان بدأت حياتها الفنية مبكرا وشاركت في عدد من الأعمالالسينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وتألقت في فوازير رمضان التي قدمتها لعدة أعوامكان أشهرها: ألف ليلة وليلة" (عام 1985 - 1986 - 1987)، فوازير "حول العالم" (1987)، وفوازير"حاجات ومحتاجات عام 1993، وعلى الرغم من إبتعاد شريهان عن الساحة الفنية في الفترةالأخيرة إلا أنها لا تزال أيقونة الفن الاستعراضي في مصر. وكانت النجمة شريهان قد توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحيةقبل أن تعلن عودتها للفن عام 2017 في حفل كبير برعاية "العدل جروب".

ومؤخراً أعلن الناقد طارق الشناوي عن عودتها للساحة بمسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل"من إخراج هادى الباجوري.