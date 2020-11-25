الثنائيات تسيطر على دراما رمضان 2021.. السقا وكرارة ينافسان كريم عبد العزيز وأحمد مكى

يشهد موسم دراما رمضان لعام 2021 منافسة قوية بين عدد من النجوم، حيث سيشهد سباق المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان المُقبل تواجد عدد من الثنائيات التي لم نشاهدها من قبل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات التي ستخوض السباق في رمضان 2021.



نسل الأغراب

ظهر النجمان أحمد السقا وأمير كرارة في فيديو، نشره الحساب الرسمي لشركة "سينرجي" على موقع "توتير"، وكشف النجمان من خلاله عن مفاجأة تتعلق بمسلسل "نسل الأغراب" الذي سيقدمانه في موسم دراما رمضان 2021، من تأليف وإخراج محمد سامي.

"نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سويًا في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.

هجمة مرتدة



النجوم أحمد عز وهند صبري يواصلان تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، استعدادا للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، أيضا تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة .

- الاختيار 2

بدأ النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي التصوير لخوض المنافسة بمسلسل "الاختيار 2"، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ووقع اختيار بيتر ميمى والقائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

أعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

القاهرة كابول

أوشك النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي على الانتهاء من تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم تأجليه من العام الماضي والمقرر عرضه في رمضان 2021 ، حيث انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع فقط وينتهي من التصوير بالكامل.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.