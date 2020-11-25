هاني شاكر يطرح أغنية "يابخته" مع أحمد سعد ..خلال ساعات

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم هاني شاكر، لطرح أحدث أعماله الغنائية وهو عبارة عن دويتو غنائي مع النجم أحمد سعد، يحمل عنوان"يا بخته" وذلك في تمام الخامسة مساء.

أغنية "يا بخته" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبري، مهندس صوت أحمد جوده، إدارة أعمال تامر عبد المنعم.

في سياق أخر أبدع هاني شاكر،مؤخرًا في حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وقدم أمير الغناء العربي عددًا من أغنياته الشهيرة أبرزها "بحبك يا غالي، هتعدي، أمرك، معاك بيحلو السكوت، وعد مني، ياريتني، ولمسة إيديكي".