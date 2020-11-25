فن ومشاهير

هاني شاكر يطرح أغنية "يابخته" مع أحمد سعد ..خلال ساعات

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم هاني شاكر، لطرح أحدث أعماله الغنائية وهو عبارة عن دويتو غنائي مع النجم أحمد سعد، يحمل عنوان"يا بخته" وذلك في تمام الخامسة مساء.

أغنية "يا بخته" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبري، مهندس صوت أحمد جوده، إدارة أعمال تامر عبد المنعم.

في سياق أخر أبدع هاني شاكر،مؤخرًا في حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وقدم أمير الغناء العربي عددًا من أغنياته الشهيرة أبرزها "بحبك يا غالي، هتعدي، أمرك، معاك بيحلو السكوت، وعد مني، ياريتني، ولمسة إيديكي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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