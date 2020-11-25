تامر فرج يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان تامر فرج عن وجود احتمال لإصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد ظهور الأعراض عليه حيث أكد أنه لن يجري مسحة للتأكد.

كتب تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسى وأخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".