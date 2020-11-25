من أشهرها ظرف طارق.. تعرف على أهم أعمال خالد الصاوى

يحتفل الفنان خالد الصاوى اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ 57.

للفنان خالد الصاوى أعمال فنية عديدة علقت فى أذهان جمهوره الذى يعشقه، ومن أهم الأعمال السينمائية فيلم "ظرف طارق، الباشا تلميذ، أبو على، غاوى حب، عمارة يعقوبيان، العيال هربت، الجزيرة، كده رضا، الحرامى والعبيط، الجزيرة، الفيل الأزرق".

بدأ خالد الصاوى عمله بالمحاماة فترة قصيرة، ثم كمساعد للإخراج، وبعد ذلك مخرجا تليفزيونيا فى بعض القنوات التخصصية.

دخل الفنان خالد الصاوى التمثيل من خلال مشاركته بالمسرح واشترك فى تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، ثم أصبح كاتبا ومخرجا للمسرح وفاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحى عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.

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وكان الفنان خالد الصاوي، علق على العداء تجاه أغاني المهرجانات، قائلا: "أنا مش عارف إيه المغزي تجاه أغاني المهرجات.. إحنا لما بنروح أي فرح أو حفلة؛ بنسمعها.. وفي نفس الوقت مبطلناش نسمع باقي المطربين".

ووجه «الصاوي»، خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى، رسالة إلى الذين يعادون مطربي المهرجانات الشعبية، قائلا: "هل أنت في نقابة المهن الموسيقية مطور للنقابة؟ ولا أنت فى النقابة تحمي حقوق أعضائك؟".

وأشار الفنان خالد الصاوي، إلى أنه من الأساس ضد أن تعطي نقابة المهن الموسيقية، الترخيص الخاص بالغناء، موضحا أنه لابد أن تضع النقابة الخاصة بالمطربين ضوابط تتوافق مع الجميع.

وتساءل: "كيف لنقابة المهن الموسيقية أن تعطي تصاريح للراقصات بالعمل، ومع ذلك لم توافق على إعطاء مطربي أغاني المهرجانات الشعبية التصريحات اللازمة للغناء؟".

وأشار إلى أن موقف النقابة لم يكن واضحا بالمرة تجاه هذه السياسة المتخذة ضد مطربي المهرجانات الشعبية.

من جانب آخر، أبدى الفنان خالد الصاوي سعادته الغامرة باستقبال الجمهور له عقب تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة.

وقال لـ"دوت الخليج" إنه متحمس لتقديم مزيد من الأدوار المتنوعة، موجها الاعتذار لنفسه على أي تقصير، وزوجته وأصدقائه.

كان "الصاوي" صرح خلال مؤتمر صحفي له على هامش مهرجان الجونة بأن هناك أعمالا قدمها من أجل الأموال، مثل "اطلعولي برا".

وأضاف: "أنا لست ضحية فقر، وهناك أشياء فعلتها من أجل الأموال ولكن لست ندمان عليها، مثل "مدرسة الحب"، الذي حينما عرض حصلت من خلاله على ردود فعل جيدة".

وتابع: "أنا حزين على فيلم "شريط ٦" وقولت هاخد نصف أجري من أجل خروج الفيلم، وهذا لا يحدث إلا مع خالد يوسف، ولكن عملتها مع منتج فيلم "شريط ٦"، ونصب علينا، وأنا الآن أرفع عليه قضية ومنعته من السفر".