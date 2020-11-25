شاهد.. كارمن سليمان من داخل الاستديو برفقة زوجها

شاركت الفنانة الشابة كارمن سليمان مع متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر".

تظهر كارمن سليمان من داخل الاستديو وهي تتدرب، برفقة زوجها مصطفى جاد، مرتدية جاكيت باللون الأسود، مع بنطلون باللون الرمادي.

كما تظهر كارمن في صورتين رافعة شعرها إلى أعلى، بينما في صورتين أخريين تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة: "الشغف هو الطاقة".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها على الصور كالآتي:

"بحبك – صوت ساحر – ملكة – بحب صوتك يا كارمن".

و كانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية " لينا رقصة "، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس".

أغنية " لينا رقصة " كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

جدير بالذكر أن كارمن سيلمان ولدت في 7 أكتوبر عام 1994، وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها على الاشتراك في برنامج "أرب آيدول"، وبالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات أمام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع.

وقالت كارمن، في لقاء تليفزيوني، إنها تحب الغناء باللهجة الهندية كثيرا، وكانت تشاهد الأفلام الهندية منذ صغرها، خاصة أفلام الفنان الهندي أميتاب باتشان.

وأضافت كارمن في الحديث أن السبب في حبها للغناء والأفلام الهندي هي والدتها التي غضبت منها بسبب تركيزها في الأفلام الهندي قائلة: "أمي قالتلي أنا غلطانة إني عرفتك على الأفلام الهندي"