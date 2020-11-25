نشرة الفن .. مي نور الشريف تفاجئ متابعيها بعد خسارة وزنها.. تامر فرج يعلن عن إصابته بفيروس كورونا.. علي ربيع يحفز الأهلي والزمالك

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:



تغيرت ملامحها.. مي نور الشريف تفاجئ متابعيها بعد خسارة وزنها

فاجأت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، بظهورها بجسم رشيق وشكل مختلف، في الصور التي نشرتها بحفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.





بسبب صورة الزفاف.. متابع يهاجم هالة صدقي والأخيرة ترد بعنف

نشرت النجمة هالة صدقي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " بطرحة الزفاف.



تامر فرج يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان تامر فرج عن وجود احتمال لإصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد ظهور الأعراض عليه حيث أكد أنه لن يجري مسحة للتأكد.



كندة علوش توجه رسالة للأطفال: لا تحملوهم فوق طاقتهم

حرصت الفنانة كندة علوش علي توجيه رسالة للأطفال عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



علي ربيع يحفز الأهلي والزمالك ويقدم هدية للفائز في نهائي أفريقيا

نشر علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".