أحمد فهمي لزوجته: إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايما فخور بيكي

شارك الفنان احمد فهمي البوستر الرسمي لمسلسل " حلوة الدنيا سكر " لزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " إنستجرام ".

و كتب احمد فهمي علي الصورة قائلا : " إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايمًا فخور بيكي ".

و تظهر هنا الزاهد في البوستر بعدة اطلالات مختلفة، و علق المتابعين علي البوستر قائلين :

ان شاء الله هتكسر الدنيا – هيبقي مسلسل جميل.

و الجدير بالذكر انه انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة " قولي لأحمد " و هي إحدى حكايات مسلسل " حلوة الدنيا سكر " الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.

و تُجسد هنا الزاهد في قصة " قولي لأحمد " دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات، و في إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، و قبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية و الكوميديا.

و أعرب إياد صالح- في تصريحات صحفية- عن سعادته بالتعاون في هذا المسلسل مع المخرج خالد الحلفاوي، و المنتج كريم أبو ذكري، خاصة و أنه ليس أول مشروع يجمعهما، فتعاونا سويا قبل قصة " قولي لأحمد " في مسلسل يحمل اسم " عالم افتراضي " و تم تجهيزه و من المفترض بدأ العمل فيه مع مطلع العام المقبل.

" حلوة الدنيا سكر " مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، و لكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب و الأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، و من إخراج خالد الحلفاوي و إنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، و يضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

و وقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة و هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

و يخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، ويعد أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا فى حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا.



