انطلاق تصوير العمل الكوميدي "بنات الماريونيت" في أبوظبي

انطلقت في إمارة أبوظبي، عمليات تصوير المرحلة الثانية من العمل الكوميدي الاجتماعي الإماراتي السوري "بنات الماريونيت"، من انتاج شركة الأشمل وبحضور نخبة من نجوم الكوميديا الإماراتية والسورية .

وتتناول الأحداث شخصيات رئيسية، تدور بينها الكثير من الأحداث المشوقة، وترافقها مجموعة علاقات عاطفية واجتماعية مطروحة بطريقة كوميدية جذابة.

ويشهد الإخراج ربطًا مميزًا بين الجو العام في كل من سوريا والإمارات، كما يعتمد على حبكة درامية رائعة ستشكل نقلة نوعية في الأعمال المشتركة، على اعتباره أول عمل كوميدي إماراتي سوري.

وحول مشاركته في العمل، صرح الفنان "عبدالله بو هاجوس" ، الذي يجسد شخصية "فيحان"، أهمية العمل من الناحيتين الاجتماعية والكوميدية، مشددًا على قيمة الفكرة المطروحة.

وقال في تصريحات خاصة: "العمل فريد من نوعه، حيث يعتبر أول تعاون إماراتي سوري، يهدف العمل إلى تقديم وجبة كوميدية فيها الكثير من المواعظ والحكم، كما يضم نخبة من الأسماء المميزة التي ستضمن نجاحه دون شك".

أما الفنانة "مروة راتب"، التي تلعب شخصية "غدير"، فتؤكد أن أجواء العمل الرائعة، انعكست إيجابًا على أداء الممثلين.

وأضافت في تصريحات خاصة: "لم أتردد في المشاركة في العمل، فالقصة مشوقة جدًا والأحداث اجتماعية في مضمونها، كوميدية في شكلها.. نعد المتابعين بوجبة كوميدية ستبقى عالقة في الأذهان".

من جهتها، عبرت الفنانة "بريفان عبدالرحمن" عن سعادتها لتواجدها في مسلسل "بنات الماريونيت"، مشيرة إلى أن التجربة ستقدم الكثير لها وللدراما المشتركة بشكل عام.

وأضافت في تصريحات خاصة: "أجسد في العمل شخصية ريما، سكرتيرة فيحان الذي ترتبط به في النهاية.. العمل جميل جدًا من الناحية الدرامية والكوميدية، ويعتمد على التجديد في الأسلوب والأفكار".

وتابعت: "جميل جدًا أن نرى الدراما السورية والإماراتية تساهمان في تقديم عمل مشترك، أعتقد أن التجربة ستمهد لتجارب أخرى في مجال الدراما المشتركة".

بدوره، أكد مخرج العمل "مخلص الصالح" أن "بنات الماريونيت" سيشكل نقطة تحول في الدراما المشتركة، معتبرًا أن هذه النوعية من الأعمال تحمل قيمة كبيرة من الناحية الفنية والإخراجية.

وقال: "أتمنى أن يلاقي العمل نجاحًا يتوج الجهود المبذولة من قبل القائمين عليه.. المنافسة بين الأعمال شديدة بدون شك، لكن العمل يقوم على أفكار رائعة بحضور نخبة من النجوم المميزين، وأعتقد أن النجاح سيكون حليفنا".

ومن المفترض أن يكون العمل جاهزًا خلال فترة قصيرة، وسيعرض قريبًا على مجموعة من القنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي .

يذكر ان مسلسل بنات المريونيت هو او مسلسل كوميدي اماراتي سوري يضم ما يزيد عن عشرين نجم من نجوم الكوميديا في سوريا والامارات منهم "أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، طارق مرعشلي ، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي ، جمال العلي ، روبين عيسى جوليا الشواشي ، حمد الكبيسي، علي الطاهر ، سارة العمراني ، حسام الشاه وحسام تحسين بيك"