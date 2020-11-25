مهند الحمدي يتحدث لأول مرة عن حبيبته وسبب مقاطعة عائلته له ..بالفيديو

مهند الحمدي أثار حشرية الجمهور مؤخراً بعدما أعلن عن ارتباطه بحبيبته حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورة رومانسية تجمعه بها لكنه لم يكشف عن وجهها أو هويتها، ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة له يرفض فيها الإرتباط بالوقت الحالي، ليخرج اخيراً عن صمته ويتحدث عن ارتباطه وقصة الحب التي يعيشها خلال لقاء تلفزيوني أضاء فيه ايضا على حياته الأسرية وسبب نبذ "عائلته له.

مهند حمدي يتحدث لأول مرة عن حبيبته

الممثل السعودي مهند الحمدي تحدث أخيراً عن حبيبته المجهولة الهوية كاشفاً في لقاء تلفزيوني مع مقدم البرامج أنس بوخش عن كيفية نشوء قصة الحب بينهما، وقال أنه في بداية تعارفهما التقيا في دبي قبل حوالي 3 سنوات، وربطتهما علاقة صداقة أخوية لكن شعوره بعد ذلك تغيّر اتجاهها فصارحها بحبه.

ووصف مهند الحمدي اللحظة التي اعترف فيها بحبه لحبيبته بالصعبة لافتا الى أنها تحمل الجنسية اللبنانية، موضحاً بأنه يتمتع بعقلية صعبة جداً، ويحتاج إلى شخص يفهمه ووجد هذا التفاهم مع حبيبته.

مهند الحمدي كشف ايضا عن بالزواج في الفترة القريبة رغم أن مشروع الزواج كان مؤجلاً عنده سابقاً لرغبته بالتركيز على حياته الفنية، إلا أن حبيبته غيّرت له من تفكيره بهذا الشأن وذلك بعد أن وجد فيها الإنسانة المناسبة التي ستكون شريكة حياته.

وأعرب مهند الحمدي عن مخافته من الخذلان، لافتا في نفس الوقت بأنه يعيش أحلى لحظات حياته في الوقت الحالي، لأن حبيبته ستشاهد المقابلة وستعجب بحديثه.

الجمهور يكشف حبيبة مهند الحمدي

وبعد كشف مهند الحمدي عن صورة لحبيبته بدون ايضاح ملامحها، سارع الجمهور الى نشر صورة للأخير مع مدونة الموضة الفاشينيستا فرح مراد مرجحين بأنها حبيته المقصودة.

مهند الحمدي وعلاقته بأسرته

وفي سياق آخر، تحدث مهند الحمدي الذي فقد والده قبل أيام قليلة، عن علاقته بالأخير، وقال بأن علاقتهما كانت محدودة بكونه كان يعيش مع والدته حيث عانى من انفصال والديه منذ صغره.

ووصف والدته بأنها "اطيب واحدة في الكرة الأرضية" ثم بدا عليه التأثر والبكاء عند الحديث عنها.

مهند الحمدي لفت ايضا الى أن طريقة تفكيره واتجاهه نحو عالم الفن جعله "منبوذا" من بعض أفراد أسرته.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مهند الحمدي كان مسلسل "دفعة بيروت" الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد، ونجح المسلسل في خطف أنظار المتابعين، والعمل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.