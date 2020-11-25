صور قصة حب منة شلبي وأحمد مالك في "أول امبارح"..تعرفوا على مواعيد العرض

من أعمال شاهد الأصلية، بدأت "شاهد VIP" حصرياً، اعتباراً من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. تحمل خامس الحلقات عنوان "أول إمبارح"، وهي من بطولة منّه شلبي، وأحمد مالك؛ معالجة درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج محمد شاكر خضير.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن mbc تدور أحداث الحلقة حول لبنى التي تقرر الذهاب إلى حفل عيد ميلاد يوسف بعد ستة أشهر من انفصالها عنه لتثبت لنفسها أنها تخطّت تلك المرحلة من حياتها. وهناك تدور أحداث لم تكن في الحسبان، حيث تجد نفسها محبوسة في الحمام!

في هذا السياق، قال مخرج العمل محمد شاكر خضير: "جعلتني فكرة العمل أتحمّس له منذ البداية، إضافةً إلى تعاوني مع مجموعة من الأشخاص المبدعين والموهوبين جداً، أمام وخلف الكاميرا." وأضاف خضير: "استمتعت بالعمل مع نجمَي الحلقة، فالفنانة منّه شلبي نجمة كبيرة وممثلة موهوبة إلى أبعد الحدود، أما أحمد مالك فموهبة تستحق التوقف عندها، إذ لديه دائماً القدرة على مفاجأتي أمام الكاميرا. هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني مع منّه وأحمد، وأنا على ثقة من أنه لن يكون الأخير."

وحول طريقته في التعامل مع النص الذي يشكّل قصة قائمةً بذاتها ضمن مسلسل منفصل الحلقات، قال خضير: "لطالما اعتقدت أن أفضل طريقة للتعرّف على أسلوب المخرج في التعامل مع النص دوت الخليج مشاهدة العمل بأكمله. بالنسبة لي، سبق وأن أخرجتُ أكثر من عمل تضمّن قدراً عالياً من الرومانسية ممزوجةً مع أنماط درامية أخرى مثل الأكشن والكوميدي. ولعلّ هذا هو سبب تميّز مسلسل "نمرة اتنين" فهو مسلسل رومانسي عموماً، ويتضمن مثل تلك الأنماط المختلفة والمتمازجة." وختم محمد شاكر خضير مثنياً على اختيارات منصة "شاهد VIP".

وأضاف: "اقد أخرجتُ أول عمل من "أعمال شاهد الأصلية"، وهو "في كل أسبوع يوم جمعة"، وقد استمتعت جداً بتلك التجربة. اليوم أعود إلى "شاهد VIP" مع مسلسل "نمرة اتنين" الذي أعتبره عملاً هاماً ومختلفاً عن السائد. أتمنى التوفيق لـ "شاهد" في الاستمرار باختيار الأعمال المتميزة والقادرة على أن تجمعنا معاً صُنّاعاً ومشاهدين."

تعرض حلقة أول إمبارح" من مسلسل "نمرة اتنين" حصرياً على "شاهِد VIP" يوم الخميس 25 نوفمبر الحالي.