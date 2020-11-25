شريهان تتبرع بفستان فوازير "ألف وليلة وليلة" لمساعدة المتضررين من انفجار بيروت

تصدرت نجمة الإستعراض المصرية شريهان قائمة فناني العالم والشرق الأوسط المشاركين بالتبرع بقطع إستثنائية من مقتنياتهم للمزاد الخيري الذي تقيمه دار «سوذبيز» العالمية بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية اللبنانية لصالح جهود إعادة إعمار لبنان ومساندة الفئات الأكثر إحتياجا عقب الانفجار الذي هز ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي، وذلك بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر مؤخرا.

وتابع البيان، أن المزاد الذي يتوجه لمتضرري إنفجار بيروت اعتمد على تبرعات سخية من دور أزياء عالمية ومشاهير عرب وأجانب وفنانين وأيضاً مصممي مجوهرات عالميين، وتتولى دار «سوذبيز» اختيار الفنان الأكثر شعبية وجماهيرية للمشاركة في المزاد.

واختارت دار «سوذبيز» " الفنانة المصرية شريهان للمشاركة في المزاد بفستان حريري باذخ ساهمت في تصميمه وارتدته في فوازير رمضان «ألف ليلة وليلة» عام 1987 وذيلته بإمضائها، ويعد الفستان هو الأول على مستوى الشرق الأوسط.

ويشارك في المزاد بجانب الفنانة الإستعراضية شريهان المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، والممثلة الأميركية إيما ستون وعارضة الأزياء نعومي كامبل والفنان البريطاني داميان هيرست، والمغنية البريطانية جيري هاليويل.

وستتقاسم المؤسسات الخيرية ريع المزاد الذي سيتم توزيعه على الجهات المتضررة الأكثر احتياجا، وستقوم المؤسسات الخمسة ومنها «نساند» و«بيت البركة» و«بيتنا بيتك» بالتركيز على نجدة العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى وأيضا ستقدم العون للمنشآت التجارية الصغيرة بينما تقدم جمعية «الفنار» الدعم لرواد الأعمال وتتوجه جمعية «هاوس أوف كريسماس» لمساعدة جهود ترميم المباني الأثرية.

يشار إلى أن الفنانة شريهان بدأت حياتها الفنية مبكرا وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وتألقت في فوازير رمضان التي قدمتها لعدة أعوام كان أشهرها: ألف ليلة وليلة" (عام 1985 - 1986 - 1987)، فوازير "حول العالم" (1987)، وفوازير "حاجات ومحتاجات عام 1993، وعلى الرغم من إبتعاد شريهان عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تزال أيقونة الفن الاستعراضي في مصر.

وكانت النجمة شريهان قد توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحية قبل أن تعلن عودتها للفن عام 2017 في حفل كبير برعاية "العدل جروب" ، ومؤخراً أعلن الناقد طارق الشناوي عن عودتها للساحة بمسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل" من إخراج هادى الباجوري.