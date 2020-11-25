هنا الزاهد بالحجاب في بوستر مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" وهل تقلد دنيا سمير غانم؟

هنا الزاهد كشفت عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، اليوم، وشوقت الجمهور إلى العمل بالكشف عن إطلالاتها المختلفة في المسلسل الذي يعرض قريباً.

هنا الزاهد بشخصيات مختلفة على بوستر مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورة للبوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، على حسابها بانستقرام اليوم، وعلقت على صورة البوستر قائلة:" مسلسل حلوة الدنيا سكر قريبا"، وتفاعل الجمهور مع البوستر بسبب ظهور هنا الزاهد بأكثر من إطلالة وشخصية به، وهو ما يشير إلى تجسيدها لشخصيات متنوعة في العمل لأول مرة.

هل تقلد هنا الزاهد دنيا سمير غانم في "حلوة الدنيا سكر"؟

وظهرت هنا الزاهد في إحدى إطلالات بوستر مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" بالحجاب، بالإضافة إلى الإطلالات الأخرى، والتي ذكرت الجمهور بالفنانة دنيا سمير غانم والتي قدمت إطلالات شبيهة في عدة أعمال لها مثل مسلسل "لهفة" و "نيللي وشيريهان"، وهو ما جعل الجمهور يتهم هنا الزاهد بتقليدها وتقديم نفس النوعية من المسلسلات والتي تعتمد على شخصيات مختلفة داخل العمل في إطار كوميدي.

تفاصيل مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد

وتعتمد قصة مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد على تقديم 9 قصص منفصلة، وتعرض كل قصة في خمس حلقات، ويتكون العمل من 45 حلقة، ويشارك عدد من النجوم في الحلقات مع استمرار هنا الزاهد في جميع حلقات المسلسل، ومن أبرز النجوم المشاركين محمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي وميدو عادل ومحمد كيلاني وحنان سليمان وغيرهم، ومن المقرر أن يظهر زوجها أحمد فهمي في إحدى الحلقات كضيف شرف، بالإضافة إلى شقيقتها فرح والتي تشارك معها لأول مرة، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي.

ونشرت هنا الزاهد عدة فيديوهات لها من كواليس المسلسل، وكواليس تحضيرها للشخصيات، وشوقت الجمهور لأسماء النجوم التسعة المشاركين معها في الحلقات، وطلبت منهم تخمين هويتهم، وعلقت على كواليس المسلسل قائلة:" حلوة الدنيا سكر، ٩ قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا وان شاء الله يعجبكم"، وكانت آخر أعمال هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" والذي عرض الصيف الماضي والذي شاركت به مع الممثل أحمد حاتم.