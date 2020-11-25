فيديو إلهام شاهين:"عانيت من الاكتئاب ولا أستطيع تحمل وجود رجل في حياتي"

الفنانة إلهام شاهين، حلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشف عدة أسرار جديدة عنها وعن حياتها الفنية والخاصة وأطلقت عدة تصريحات جريئة عن رأيها في الزواج مجدداً.

تصريحات جريئة لإلهام شاهين عن سبب رفضها الزواج

وتحدثت إلهام شاهين في البرنامج عن سبب عدم زواجها مرة أخرى، وحقيقة مقاطعتها للزواج، وقالت إنها جربت الزواج مرتين في حياتها ولم تنجح به، لذلك قررت عدم الزواج مرة أخرى لأنها لا تحب الفشل، وأشارت إلى إنها لم تعد تستطيع تحمل رجل ومسئولياته في حياتها مرة أخرى، وأن الوقت فات على ذلك وهي ليست صغيرة، رغم إنها تفتقد للحب والمشاعر في حياتها.

إلهام شاهين تكشف عن معاناتها السابقة مع الاكتئاب

وقالت إلهام شاهين إنها أيضاً عنيدة ولا تتنازل وصريحة لذلك فهي لا شخصية لا تحتمل بالنسبة للرجل، وأضافت إنها أكتفت بما حصلت عليه في الحياة ولا تخطط للزواج مرة أخرى، وأضافت إن فشلت زيجاتها السابقة كانت بسبب أنانية الرجل، وبسبب غيرتهم من نجاحها وليست غيرة عليها، وقالت إنها تعذر الرجل الشرقي على ذلك لأن مهنتها صعبة ودائماً منشغلة ومحاطة بالأضواء.

وكشفت إلهام شاهين عن إصابتها بالاكتئاب من قبل وذهابها لطبيب نفسي، وقالت إن ما يصيبها بالاكتئاب هو تنازلها في إختيار أعمالها الفنية، وأشارت إلى إنها حاولت من قبل قبول أعمال فنية من أجل التواجد الفني فقط دون الاقتناع بما تقدمه ولكنها لم تستطع، وأضافت إن هذا الأمر أزعج منها عدد من المنتجين والفنانين بسبب انسحابها من هذه الأعمال بعد التعاقد أو قبل التصوير، مؤكدة إنها لا تعرف التنازل في أعمالها الفنية.

إلهام شاهين تتحدث عن تجربة عملها مع عادل إمام

وتحدثت إلهام شاهين عن حياتها الفنية أيضاً في البرنامج، وقالت إنها أصبحت نجمة سينما بعد تألقها في التلفزيون بسبب مشاركتها في فيلم "الهلفوت" مع عادل إمام، وقالت إن أكثر نجم ارتاحت للعمل معه هو الفنان الراحل نور الشريف، وكشفت عن كواليس دورها في فيلمها الجديد "حظر تجول"، والذي تعود به للسينما بعد فيلم "يوم للستات"، والذي كانت تتوقع ان يكون آخر أفلامها، ولكنها اقتنعت بالفيلم وقصته وقضيته.