شاهدوا أحدث ظهور لـ 4 نجمات غائبات عن الساحة الفنية..هدى رمزي وكريمان الأبرز

أحدث ظهور لنجمات غائبات عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة. فالعديد من نجمات الزمن الجميل عدن للظهور مؤخرا في أحدث اطلالات لهن بمناسبات مختلفة او من خلال صورة مسربة ومتداولة لهن، وكان أحدثهن اطلالة الفنانة هدى رمزي يوم امس في عيد ميلاد صديقتها النجمة بوسي.

الفنانة هدى رمزي في عيد ميلاد بوسي

الفنانة هدى رمزي سرقت اهتمام الجمهور يوم أمس خلال ظهورها في حفل عيد ميلاد النجمة بوسي التي أطفأت شمعة ميلادها الـ 67، وظهرت هدى رمزي الى جانب صديقتها بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف مع مجموعة المحتفين، وبدت هدى رمزي بملامح متغيّرة بعد غيابها لسنوات عن الأضواء والجمهور، كما ظهرت بوزن زائد.

هدى رمزي تعتبر من احدى جميلات السينما المصرية فقد اشتهرت بملامحها الأوروبية وعيناها الزرقاوتين بينما ابتعدت عن الفن منذ حوالي 27 عامًا.

الفنانة كريمان بأحدث صور متداولة

الفنانة المعتزلة كريمان عادت الى دائرة الضوء مجدداً بعد تداول العديد من حسابات السوشيال لها مجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها بالحجاب وبملامح متقدمة بالسن لكنها حافظت على جمالها.

وتعتبر كريمان م نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات حيث اعتزلت الفن واختفت عن الأضواء بعد اعتزالها عام 1965.

الفنانة آثار الحكيم بأحدث ظهور لها

الفنانة المعتزلة آثار الحكيم من جهتها عادت للظهور مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب والابتعاد عن الأضواء، وفاجأت الجمهور بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في ملامحها في صورها الجديد.

ونشرت الفنانة سهر الصايغ صورة لها مع الفنانة آثار الحكيم والفنان سامح حسين على حسابها بانستقرام، وكشفت عن زيارة الفنانة المعتزلة لها في كواليس عرضها المسرحي "المتفائل"، وعلقت على صورتها مع آثار الحكيم وقالت:" نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل علي المسرح القومي"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا لظهور آثار الحكيم بعد غياب سنوات.

وبدت آثار الحكيم بملامح متغيرة مع التقدم في السن بوزن زائد، وظهرت مرتدية نظارة طبية وبالشعر الأشقر، ولكنها حافظت على ابتسامتها الشهيرة، وعبر الجمهور عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة وظهورها بروح عالية في أحدث ظهور.

سمية الألفي في أحدث اطلالات لها

الفنانة القديرة سمية الألفي التي اعتكفت الأعمال الفنية والأضواء منذ سنوات طويلة، ظهرت مؤخرا بصور حديثة لها مع نجلها الفنان أحمد الفيشاوي أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ 40، وبدت ايضا بوزن زائد وبملامح مختلفة على الجمهورن كما ظهرت بصور أخرى نشرها لها نجلها وهي تتناول الغداء بأحد المطاعم حيث علق قائلاً "ماما لطيفة جدا تحب رقائق البطاطس المقلية".