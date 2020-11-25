خاص.. نانسي صلاح: سعيدة بردود أفعال الجمهور على "اسود فاتح.. وهذه كواليس العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نانسي صلاح مؤخرًا في مسلسل "إسود فاتح" الذي قامت ببطولته هيفاء وهبي، أحمد فهمي، فراس سعيد، رانيا منصور، شريف سلامة، وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج كريم العدل.

وأوضحت نانسي صلاح في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "إسود فاتح" هو أن دور "هبة" الذي قدمته خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل، مُضيفة :"الدور جديد عليا، مكنتش عملت الشخصية دي قبل كده، وإنه مش كوميدي، وأول ما جالي المسلسل وافقت من غير ما أقرأ؛ لإن بحب هيفا أوي ".

وأعربت نانسي صلاح عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل الأبطال المُشاركين فيه، ولاسيما الفنانة هيفاء وهبي، مُشيرة إلى أنها كوميديانة جدًا ولذيذة جدًا وطبيعية جدًا ومتواضعة جدًا ومُريحة جدًا، وأنها عندما أُصيبت في انفجار مرفأ بيروت كانت تطمئن عليها، لدرجة أنها عند خروجها من المستشفى وجدتها قد انتظرتها في الأوتيل لمدة ساعة، وجلست معها لمدة ساعة ثانية، مُضيفة :"هي جميلة وبموت فيها، وعلى المستوى الإنساني رائعة وعلى المستوى الفني تجنن".

وعن كواليس العمل مع الفنانة هيفاء وهبي، قالت:"كواليسها قمر، وأول يوم شوفتها كان في مشهد كنا بتمثل فيه سوا فلما خلصناه قعدنا اتكلمنا مع بعض شوية، وسألتني انتي برج إيه، قولتلها أنا حوت، قالتلي عشان كده في كيميا بينا؛ لإن الحيتان مع بعض بيبقوا لطاف أوي، وكانت بتضحكني كتير بسبب تقليدها ليا في بعض المشاهد".

وأشارت نانسي إلى أن ردود الأفعال التي تلقتها كانت رائعة، حيث أنها تلقت اتصالات ورسائل عديدة من قبل زملائها الذين أخبروها فيها على اعجابهم الشديد بالمسلسل وبالدور الذي قدمته، مُضيفة:"ناس كتير كلمتني وقالولي برافو عاملة الدور حلو أوي مافيهوش كوميدي، كنتي لطيفة واتبسطنا بالتغيير ده والهدوء ده، فاتبسطت جدًا، ردود الأفعال كانت على الدور حلوة وعلى المسلسل كله تحفة".

واختتمت نانسي كلامها قائلة:"كانت سفرية تجنن، أمين جمال وشريف يسري ليهم ألف شكر وألف تحية لإن هما تعبوا جدًا معانا عشان يطلعوا حاجة بالمنظر ده، وناس كتير تعبت معانا منهم هيثم حسني مدير التصوير، وعلي حسن المنتج الفني، وشركة الصباح كمان تعبت معانا، والحمد لله إن المسلسل نال إعجاب الجمهور".