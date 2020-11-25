تغير ملامح الفنانة هدى رمزي في أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورًا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، من حفل عيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي، الذي يُوافق غدًا الخميس 26 نوفمبر.

وظهرت في الاحتفال الفنانة الكبيرة هدى رمزي، في احدث ظهور لها حيث أطلت برفقة بوسي، وظهر التغير الكبير في ملامح هدى رمزي واتضحت عليها علامات الكبر.

جاء قرار اعتزال هدى رمزى بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.

واحتفلت الفنانة المعتزلة هدى حسن رمزي، الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في مثله عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.

بدأت هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

وتزوجت هدى رمزي، من محامي يدعي سمير عيسي لفترة قصيرة بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الاهلي وانفصل عنها.

واعتزلت هدى رمزي الفن عام 1993، وكان آخر أعمالها فيلم "الصديقان" مع الفنان سمير صبري، احمد عبد الوارث، احمد خميس، سيناريو وحوار: ماجدة خير الله . إخراج: حسن حافظ.

يذكر أن الفنانة بوسي ولدت في شبرا بالقاهرة، وتخرجت في كلية التجارة عام 1977، وبدايتها الفنية كانت في سن مبكرة، حيث شاركت في مسلسل "جنة الاطفال" وهي في العاشرة من عمرها، وعلى مدار تاريخها الفني الطويل شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، أبرز أدوارها في التليفزيون كان مسلسل "خالتي صفية والدير".

بوسي، شقيقة الممثلة المعتزلة نورا، وقد تزوجت من الفنان الراحل نور الشريف عام 1972 وأنجبا سارة، والممثلة مي، وتم الطلاق بينهما عام 2006، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهما الذي استمر تسع سنوات إلى حين وفاة "نور" في أغسطس من نفس العام.

كان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.

مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.