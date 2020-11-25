أول كلام لـ هنادى مهنى تقترب من 20 ألف مشاهدة.. فيديو

وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان احمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

اغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع احمد عادل، وإخراج احمد راغب

ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه علي انستجرام لهنادي مهنى قالت فيه": "أنا اللي عزمت حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا لأنهم محبوبين جدا والناس كلها حافظه اغانيهم والناس كلها بتتبسط أما اغانيهم تشتغل وهما شرفونا ونورونا وفرحوا كل الناس اللي كانوا متواجدين في الفرح بدليل أن الناس كلها كانت مبسوطه وبابا فعلا مكنش يعرف أنهم جايين ".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر

وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه

وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم

وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.