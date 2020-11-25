وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد شيما الحاج في كواليس مسلسل سكن البنات

احتفلت الفنانة شيما الحاج، بعيد ميلادها، اليوم الأربعاء، داخل كواليس تصوير مسلسلها الجديد "سكن البنات"، بحضور فريق عمل المسلسل، وفي مقدمتهم الفنانة وفاء عامر والمخرج محمد النقلي وابطال العمل.

ونشرت شيما مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"انستجرام" للحفل وعلقت عليه قائلة: "أطيب وأحن وأجدع الشخصيات أستاذة وفاء عامر دا غير إنها ملكة في التمثيل وبنتعلم منها كلنا".

وأضافت: مش هنكر إني فرحت من قلبي بس الي فرحني بحق إني كنت على يقين السنة الي فاتت في نفس اليوم ان السنه الي بعدها هتبقى بفضل الله وبعد صبر إني هكون في مكان انا بحب اكون فيه والحمد لله حصل و شكرا للكرو الجامد كل كرو مسلسل البنات من أصغرهم لأكبرهم عيد ميلادي من كواليس مسلسل #سكن_البنات #وفاء_عامر

#شيماء_يونس"

شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لإن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.

وتجسد شيما الحاج في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي.

وكانت الفنانة شيما الحاج احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، تزامنا مع عيد الحب الماضى، وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، فى المقابل العريس ويسمى أحمد، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

وقالت الفنانة شيما الحاج إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد كتب كتابها مباشرة، معلقة: "ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعينى".

وكان احدث ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستان أسود مثير مكشوف.

وشاركت الفنانة دينا في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.