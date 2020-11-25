اليوم.. أحمد سعد وهاني شاكر يطرحان فيديو كليب "يا بخته"

عن طرح فيديو كليب "يا بخته" مع النجم الكبير هاني شاكر، اليوم، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"

في خطوة مفاجئة حذف المطرب أحمد سعد صور خطيبته علياء بسيوني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كما قام بإلغاء متابعتها أيضا. وأظهرت تلك الخطوة امكانية حدوث انفصال سريع بين الخطيبين، وذلك بعد 4 شهور من الارتباط الرسمي. ولم يقتنع كثيرون بتبرير أحمد سعد في تصريحات صحفية بأن حذف الصور يرجع لرغبته في إبعاد خطيبته عن السوشيال ميديا، ومنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. كان المطرب أحمد سعد أعلن في شهر يوليو الماضي وبشكل رسمي خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي قال قبلها بأسابيع إنه دخل في قصة حب جديدة معها بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب

ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليه :"استنوا أغنيتي الجديدة يابخته مع أمير الغناء العربى هاني شاكر النهاردة الساعة 5 بتوقيت مصر على يوتيوب.. كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جوده"

ويذكر ان أحمد سعد قام باحياء حفل فني كبير دار الأوبرا المصرية ، وذلك بمشاركة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة، وذلك فى ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى الفترة من ١الى ١٠ نوفمبر الجارى.

حيث شاركوا بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح..يا عينى على الصبر اداء الفنان السيد وهب الله..ان كنت ناسى اداء الفنانة الاء ايوب..حبك نار اداء الفنان ايمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو اداء الفنانة شروق شريف..يا خلى القلب اداء الفنان محمد متولى.

وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية( حب ايه).

ثم قدم الفنان احمد سعد فاصلا غنائيا بباقة من اجمل اغانى التراث بالاضافة الى مجموعة من اغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى..على حسب وداد..سألت نفسى..العشم..لأجل النبى..اهوه ده اللى صار..وقد استقبله جمهور الاسكندرية بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار.