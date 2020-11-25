حذف الصور.. أحدث موضة في الوسط الفني للتعبير عن خلافات النجوم

ونرصد هنا أبرز النجوم الذين أقدموا على مسح الصور من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانفصال:
- احمد فلوكس وهنا شيحه
قام الفنان احمد فلوكس بمسح الصور التى تجمعة مع الفنانة هنا شيحة من حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وذلك بعد زواج دام 9 اشهر فقط ، أشارت الفنانة هنا شيحة أن السبب يعود لاختلاف في وجهات النظر .
- شيرى عادل ومعز مسعود
انفصلت الفنانة شيرى عادل عن الداعية عز مسعود بعد عام من الزواج ، وقام كل منهما بعد الانفصال بمسح الصور التى تجمعهما معا من على الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى .
- ديانا هشام و خطيبها
فاجأت الفنانة ديانا هشام ، متابعيها بحذف جميع صورها التى تجمعها مع خطيبها مدرب اللياقة البدنية " محمود فكرى " من حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، كما قام هو ايضا بمسح جميع الصور التى تجمعهما معا .
كانت الفنانة ديانا هشام تظهر بشكل يومي فى الجيم الخاص بـ " محمود فكرى " الذي يقوم بتدريبها ، كما ظهر معها اثناء تواجدها في مهرجان الجونة فى دورته الرابعة هذا العام ، ولكن لم يقم أحد منهما بنشر اى صور تجمهما خلال الايام الماضية مما يؤكد انفصالهما.
- محمد رشاد ومى حلمى
انفصل منذ عدة اشهر الفنان محمد رشاد والاعلامية مى حلمى ، واثار هذا الخبر حالة من الجدل الواسع بسبب عدم الإعلان الرسمى، حيث قام محمد رشاد ومى حلمى بحذف صورهما من حسابتهما وهو الأمر الذى رجحه البعض انهما انفصلا تبعه رشاد بتعليق كل شيئ قسمة ونصيب وهو الأمر الذي أكد انفصاله وجاء بعد ذلك رد فعل مى حلمى التى أكدت أنها فوجئت بهذا الأمر عبر السوشيال ميديا.
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